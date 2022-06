Hun lavede skjulte optagelser af gangbang: - Det var en ubehagelig dag

HADSUND:Den kvindelige journalist, der gik undercover og afslørede den tidligere byrådspolitiker Per Zeidlers gangbang-arrangementer i Hadsund, afgav tirsdag forklaring i retssagen mod ekspolitikeren.

Med en klump i halsen fortalte hun blandt andet om 4. juni 2019, hvor hun med skjult kropskamera filmede et af Per Zeidlers gangbang-arrangementer.

- Det var en ubehagelig dag. Det var enormt grænseoverskridende, sagde hun.

Det er anden gang, at Per Zeidler sidder på anklagebænken, tiltalt for at have arrangeret og tjent penge på gangbangs med prostituerede. For tre år siden blev han idømt seks måneders betinget fængsel for 73 gangbangs flere steder i landet, som han havde stået for sammen med en medgerningsmand.

Dengang tilstod Zeidler, men det gør han ikke denne gang. En af forskellene er - ifølge ham selv - at han i de nye sager fra Hadsund, ikke har tjent penge på sexfesterne, og dermed er det ikke rufferi.

I det hele tage mener Per Zeidler, at det ikke rager andre, hvad der er foregået hjemme i hans private hjem.

- Han vidste ikke, jeg var journalist

De nye sager begyndte allerede en uge efter, Per Zeidler havde fået sin dom i 2019 , da et produktionsselskab, der arbejde for Kanal 5, fik et anonymt tip. Det fik Kanal 5 til at sende en kvindelig journalist undercover.

Hun udgav sig for at været interesseret i at prostituere sig ved et af Per Zeidlers gangbangs, og den bed ekspolitikeren øjensynligt på. Først optog den kvindelige journalist en telefonsamtale med Per Zeidler, der detaljeret forklarer hvordan hans arrangementer foregår samt hvad pigerne tjener - og ikke mindst, at han selv tager 20 procent af omsætningen.

Telefonsamtalen resulterede i, at undercover-journalisten blev inviteret med til et gangbang 4. juni, hvor hun fik lov at være fluen på væggen for at se, hvordan det foregik.

Per Zeidler har dog selv forklaret, at han slet ikke hoppede på journalistens dække, og altså udmærket var klar over, at hun var journalist, men at han bare spillede med for at se, hvor det hele endte.

Men det var nu ikke journalistens opfattelse.

- Hvis han havde vidst det, så tror jeg, han havde smidt mig ud på hoved og røv. Jeg opfattede ham som sandfærdig og også en smule pralende, sagde journalisten.

Journalisten forklarede også, at hun opfattede Per Zeidler som meget overrasket, da han senere blev konfronteret med de skjulte optagelser.

- Nej! udbrød Zeidler.

Hus lignede et bordel

Journalisten fastholdt, at Per Zeidler ikke anede uråd, da hun var på besøg i huset. Hun beskrev ham derimod som glad og ovenpå.

- Han er vældig glad, der er ingen tvivl om, at han styrer det hele - også i forhold til de andre mænd. Han tager også imod pengene. Han er en alfahan, fortalte journalisten.

Ifølge hende, var der ingen tvivl om, at der var tale om en forretning.

- Da jeg ankommer, er pigerne inde i huset, og lidt efter lidt kommer mændene dryssende - det bliver til 11 mænd i alt. I spisestuen er der et morgenbord med marmelade og det hele, ligesom var det en familiesammenkomst. Det er virkelig en kontrast, fortalte journalisten.

- For mig fremstod huset som et bordel. Jeg tænkte ikke, at der var nogen, der boede der. Der var også et andet rum med seng - det var meget koncentreret omkring senge - og der var en bowle fyldt med kondomer og glidecreme og andet udstyr.

Journalisten beskrev de tre timer, hun befandt sig i Per Zeidlers hus, som en uendelighed. Under besøget filmede journalistens kamera løs - og udover samtaler med Per Zeidler, så blev der også filmet seksuel aktivitet i soveværelset ovenpå mellem to kvinder og en masse mænd.

Journalisten har tidligere været sigtet for videregivelse af private optagelser og for blufærdighedskrænkelse, men alle sigtelserne er siden blevet frafaldet af politiet.