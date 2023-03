Hund faldt gennem isen, da den jagtede fugle på søen

BRØNDERSLEV:En hund fik noget af et chok, da den faldt gennem isen på en frossen sø i parken Hedelund i Brønderslev.

Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Bredskab, Per Hansen.

En kvinde gik tur med sine to hunde i parken, da den ene - en sort springer spaniel - fik øje på en flok fugle, der gik på den frosne sø i parken.

- Hunden var i snor, men vred sig fri. Da den kom langt ud på isen, gik den igennem og faldt i det kolde vand, siger indsatslederen.

Hunden nåede omkring 20 meter ud på søen, inden den faldt i.

Ejeren og andre besøgende i parken forsøgte ved egen hjælp i en halv time at få hunden op. De forsøgte med stiger, hundesnor og at kalde hunden til sig.

Det lykkedes ikke.

- Hunden prøvede hele tiden at holde fast i noget. Den forsøgte at svømme til hver sin side af isen og forsøgte at komme op, men hver gang røg den i igen, siger indsatslederen.

Efter en halv time blev indsatslederen kaldt til stedet. Han kaldte hurtigt efter assistance.

Redningsfolkene kom til stedet i vaders og med sikkerhedsline, så de kunne få hunden op af det iskolde vand.

Og det virker til, at det passede hunden meget godt.

- Den ville bare gerne op. Den var helt afkræftet, så den gjorde ingen modstand, da vi kom ud til den.

Det et særtilfælde, at beredskabet bliver kaldt ud til søer for at redde hunde op. Alligevel vil indsatslederen gerne komme med en opfordring til hundeejere i denne kolde tid.

- Hold gerne ekstra godt styr på hundene, når I går et sted med en sø i området, siger indsatsleder Per Hansen.

Hunden var glad for at få fast grund under fødderne igen og har det efter omstændighederne godt.