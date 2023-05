Hvad betyder det at sidde i fængsel på livstid?

I danske ret er den højeste tidsbestemte straf 16 år - og i særlige tilfælde 20 år. Alt derover skal udløse livstid.

Man kan dog søge om prøveløsladelse, når man har afsonet 12 års fængsel. Det er Kriminalforsorgen, der skal vurdere, om en indsat kan blive prøveløsladt.

Her bliver det blandt andet vurderet, om den indsatte er for farlig til at blive løsladt og om der er risiko for, at vedkommende vil gå direkte ud i ny kriminalitet.

Hvis en indsat får afslag på prøveløsladelse, så kan afslaget indbringes for en domstol første gang efter 14 års afsoning. Dernæst kan man indbringe et eventuelt afslag for retten hver gang.

Hvis en indsat bliver prøveløsladt er der en række betingelser for prøvetiden. Blandt andet at man - naturligvis - ikke må begå ny kriminalitet i prøveperioden.

For livstidsdømte gælder det, at prøvetiden højest kan fastsættes til fem år.

