Hvad skete der, da en surfer blev påsejlet af en fiskekutter?

NR. VORUPØR: Hvad skete der egentligt ud for Nr. Vorupør, da en tysk surfer søndag over middag måtte springe af sit bræt for ikke at blive sejlet ned af en kutter?

Det vil Midt- og Vestjyllands Politi i Thisted gerne have opklaret, og derfor søger de vidner til episoden, som blev ganske dramatisk for den tyske surfer.

Søndag fortalte vagtchefen ved politiet, at kutteren på vej ind i havnen havde påsejlet surferen - som altså måtte hoppe af sit bræt for ikke at blive ramt. Der skete ikke personskade, men brættet blev, oplyser politiet, ødelagt.

- Vi har talt med skipperen, og nu er vi interesseret i at tale med eventuelle vidner til episoden, siger Frits Kortegaard fra Lokalpolitiet i Thisted.

Og vidner burde det være til at finde.

- Der var en del mennesker på stranden. Det kan jo også være, at nogen har optaget det, der skete, med en mobiltelefon, lyder det fra Frits Kortegaard.

Hvis det er tilfældet, bedes man kontakte politiet på telefon 114.

Søndag oplyste vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, at reglerne for færdsel på vand ikke levner ingen tvivl om, at ansvaret for sammenstødet hviler på fiskeskipperen.

- Fartøjer med motor skal altid vige for sejl, oplyste vagtchefen og pegede på straffelovens paragraf 252 som den, der er blevet overtrådt. Paragraffen taler blandt andet om straf til den, der på hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.