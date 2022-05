I kritisk tilstand: Fik ildebefindende og kørte ind i to huse

JERSLEV:En bilist fik tirsdag kort efter 11.30 et ildebefindende, da han kom kørende ved krydset Voldgade og Samsøgade i Jerslev. Politiet blev alarmeret kl. 11.35.

- Det er et solouheld, hvor bilens fører fik et ildebefindende. Han mistede herredømmet over bilen, og ramte i den forbindelse to huse og et elskab, fortæller vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

Vagtchefen oplyser, at bilisten er i kritisk tilstand og er nu på traumecentret på Aalborg Universitetshospital.

Der er og var ikke sammenstyrtningsfare i de to huse.

- Der er selvfølgelig politi og bilinspektør på stedet, tilføjer Poul Fastergaard.

Solouheld i Hjørring

Tirsdag morgen skete et andet solouheld på Ringvejen i Hjørring, hvor en 64-årig mand fra Hirtshals kørte galt.

- Bilisten kom kørende ad Ringvejen i sydgående retning. I krydset Ringvejen og Vellingshøjvej ramte ramte han autoværnet og rullede flere gange rundt og endte i græsrabatten. Vi formoder, han mistede herredømmet over bilen, siger vagtchefen.

Manden kom hurtigt ud af bilen, men havde fået knubs. Han blev kørt til tjek på sygehuset i Hjørring.