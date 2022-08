Indbrud: Designerstole stjålet fra kirker

SINDAL/LØKKEN:Kirkerne i Løkken og Sindal var tirsdag og onsdag udsat for indbrud, hvor tyvene gik målrettet efter designerstole.

I Sindal Kirke brød indbrudstyvene en dør op mellem tirsdag klokken 14 og onsdag klokken 14.30 og stjal seks Y-stole.

Mellem klokken 16 og 22 om onsdagen var der så indbrud i Løkken Kirke. Her havde tyvene også brudt en dør op, og havde stjålet hele 20 FDB-stole af designeren Børge Mogensen, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen.

Politiet arbejder ud fra at det kan være de samme gerningsmænd, der står bag begge indbrud, da indbruddene er sket inden for et kort tidsrum og geografisk område, og fordi valget af tyvekoster er det samme.