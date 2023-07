Indbrud hos Burgerfri: Tyv smadrede rude

THISTED:Om det var en pludselig lækkersult, der natten til torsdag drev en indbrudstyv til at besøge Burgerfri - Havnens Pølsevogn i Thisted udenfor åbningstid, vides ikke.

Der var under alle omstændigheder ingen pølser på grillen, da en ukendt person ved hjælp af en brosten smadrede en rude for at skaffe sig adgang til pølsevognen.

Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at gerningstidspunktet ligger mellem onsdag aften kl. 22 til torsdag kl. 8:

- Man har været inde for at gennemrode det hele, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget, siger politikommissær Henrik Jensen.