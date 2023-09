Indbrud i flere både: Dyrt udstyr er forsvundet

Lokalpolitiet i Thisted har modtaget tre enslydende anmeldelser om indbrud i både.

Indbruddene er sket, mens bådene har ligget i Thisted Havn, og gerningstidsrummet strækker sig fra 17. september til 19. september.

På den første båd er der stjålet en Garmin GPS til en værdi af 4000 kr., mens der på båd nummer to er stjålet både Garmin GPS og ekkolod, til en samlet værdi på 19.000 kr.

Fra den tredje båd er der ikke for nuværende overblik over, om noget er stjålet, men ejeren kan konstatere, at uvedkommende har været ombord.

- Det kan jo godt være, at folk i denne tid ikke så tit besøger deres båd, så der kan godt komme flere anmeldelser til, efterhånden som folk får kigget efter, siger René Carlsen fra Lokalpolitiet i Thisted.