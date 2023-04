Indbrudstyv bed ejer, før han tog flugten

HAVERSLEV:En indbrudstyv blev tidligt fredag så overrumplet af husets ejer, at han bed ham så hårdt, at det lykkedes ham at flygte.

Episoden fandt sted klokken 4.23 på Søndergade i Haverslev, hvor ejeren undrede sig over, at hans garageport stod åben, da han kom hjem på det tidlige tidspunkt.

Lige da han gik nærmere for at undersøge sagen, sprang en indbrudstyv ud af garagens vindue for at flygte. Den overrumplede ejer blev dog ikke mere overrasket, end at han i forbifarten fik fat i tyven. Men det endte med at tyven bed ham så hårdt i underarmen, at han måtte slippe grebet og lade vedkommende flygte.

Får spor af DNA

Øjensynligt nåede personen ikke at stjæle noget. Til gengæld er der et sparsomt signalement af tyven. Der var tale om en mand, meget muligt etnisk dansk, 170-175 cm. høj og almindelig til kraftig af bygning. Han bar en hvid bomuldstrøje, sorte bukser og en enkelt handske.

Den anden handske tabte tyven i garagen under flugten. Den har politiet sikret sig, blandt andet for at sikre sig DNA-spor.