Indbrudstyv stjal fra plejehjemsbeboere - én ting fældede ham

NØRRESUNDBY:En 34-årig mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for indbrud på et plejehjem og flere boliger.

Det oplyser politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Indbruddene blev begået i august, hvor manden er sigtet for at have stjålet fra flere beboere på et plejehjem i Nørresundby. Manden er også sigtet for at have brudt ind i flere huse i Nørresundby, hvor han blandt andet stjal et dankort.

Og det netop det dankort, der var med til at fange ham, oplyser politiet.

- Det dankort blev efterfølgende misbrugt flere steder i byen – og det var faktisk en medvirkende årsag til, at vi kom på sporet af ham, og derfra kunne vi efterforske mere målrettet og altså skride til anholdelse, forklarer Ulf Munch Sørensen.

- Da vi efterlyste ham, kunne vores kolleger i kolleger i Syd- og Sønderjylland foretage anholdelsen den 14. september, da han begik et butikstyveri i denne politikreds. Med anholdelsen har vi igen sendt et klart signal om, at vi målrettet efterforsker de spor, vi tilvejebringer, så vi kan få stille de ansvarlige til ansvar for deres kriminalitet – uanset hvor de måtte befinde sig i landet.