Indbrudstyve løb med værdier for 65.000 kr.

Den gamle skole i Tæbring på Mors har haft udbudne gæster. Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Lokalerne bruges af et firma, der dog ikke er hjemmehørende på adressen, hvor indbrudstyve har skaffet sig adgang ved at knuse en rude i et værksted.

Herfra har de haft adgang til hele værkstedet og selve skolen, og ifølge anmeldelsen er der stjålet en del værktøj, eltavler og kabler. Derudover er der også forsvundet et stillads af mærket Jumbo. Alt i alt udgør det stjålne en værdi på 50.000 kr.

Indbruddet har fundet sted på et ukendt tidspunkt mellem mandag middag frem til onsdag middag.

Et andet sted på øen, denne gang på Højbro i Nykøbing, har der ligeledes været indbrud, denne gang i en garage.

Her er det lykkedes tyven at rykke døren til garagen op, hvorefter vedkommende har knust en siderude i en bil, der holdt parkeret derinde.

Fra bilen og garagen er der stjålet forskelligartede effekter, alt fra tøj, sko og tasker til dæk, en barnestol og en græsslåmaskine. Denn samlede værdi er opgjort til 15.000 kr.

Gerningstidspunktet til dette indbrud ligger mellem tirsdag eftermiddag til onsdag morgen.