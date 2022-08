Indsatsleder kommer med klar opfordring efter flere mejetærsker-brande

LØGSTØR:Det gode solskinsvejr kombineret med høst-sæsonen har gjort, at Nordjyllands Beredskab har travlt med at rykke ud til brande i mejetærskere.

Fredag eftermiddag kom der tre meldinger om ild i landsbrugsmaskiner inden for en halv time.

Omkring klokken 15.30 gik der ild i en mejetærsker på Keldhøjvej i Løgstør. En landmand og hans hjælper var i gang med at få høsten i hus, da der pludselig udbrød brand i mejetærskeren, der ikke står til at redde.

- Heldigvis fik de slukket den forholdsvis hurtigt, så branden ikke gik ud over høsten, siger Allan Frisk, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Samtidig med branden i Løgstør udbrød der brand i endnu en mejetærsker i Saltum, og i Bælum gik en bigballepresser op i røg.

De mange uheld skyldes en kombination af varmen og høst-sæsonen. Landmændene arbejder for at få deres høst i hus så hurtigt som muligt. Derfor kører landbrugsmaskinerne nærmest i døgndrift i disse dage og kan blive ekstra ophedet i sommervarmen.

Indsatslederen kommer derfor med en klar opfordring til landmændene, der høster for tiden.

- Et godt råd er at bruge 5-10 minutter på at rengøre maskinerne, så der ikke ophober sig gammelt støv og halm i maskinerne. Det er ofte det gamle halm, der går ild i, fordi det ligger og bliver for varmt, siger indsatslederen, der har stor forståelse for, at landmændene selvfølgelig arbejder i høst-sæsonen.

Det er ikke første gang i denne uge, at beredskabet rykker ud til høst-brande. Torsdag var det både på Mors og ved Skørping, de måtte forhindre mejetærsker-brande i at sprede sig yderligere. Onsdag var den ligeledes gal, da en mejetærsker brød i brand i Storvorde.