Ekstra brandfolk tilkaldt: Hus brænder

Brandfolk fra to stationer er onsdag aften travlt optaget med at bekæmpe en brand i et ældre hus på Gl. Roldvej i Nysum.

Alarmen gik kl. 18.06, og Nordjyllands Beredskab sendte straks brandfolk fra stationen i Arden ud til branden, men ret hurtigt blev der rekvireret forstærkning fra stationen i Hobro, som mødte op med en drejestige.

De første meldinger fra stedet lød på, at der var åben ild i taget på huset på 70 kvm. Siden har flammerne spredt sig til den øvrige konstruktion, og slukningsarbejdet besværliggøres af, at store dele af konstruktionen er af træ, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen.

- Det er meget omfattende brandskader, som er på huset, og lige nu har vi store problemer med at komme ind til branden, oplyser indsatslederen til Nordjyske kl. 19.30.

Ejeren af huset var ikke hjemme, da branden brød ud, men ingen er kommet til skade i forbindelse med branden, oplyser Thomas Bach Sørensen.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om brandårsagen, ligesom det heller ikke er muligt at sige, om det lykkes at redde huset fra at brænde ned, oplyser Thomas Bach Sørensen.

- Det er svært at sige, om vi er færdige indenfor en time eller to - eller om det vil udvikle sig yderligere, siger han.

