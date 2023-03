Jagt på blotter i Frederikshavn har været forgæves

FREDERIKSHAVN:Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til den mand, der mistænkes for at have blottet sig flere gange i Frederikshavn - senest for en otte-årig pige ved Abildgårdskolen.

Politiet er på bar bund i sagen, og derfor bliver den nu henlagt, indtil der eventuelt dukker nye spor op.

- Vi har brugt en del ressourcer på sagen, og vi har afhørt en del personer. Men desværre har det ikke ført til et gennembrud, siger politikommissæren.

Han understreger, at sagen ikke er lukket helt, og at den vil blive efterforsket yderligere, hvis der kommer nye oplysninger.

Derfor opfordrer Peter Skovbak fortsat til at man kontakter politiet på telefon 114, hvis man skulle ligge inde med oplysninger.

Flere tilfælde

Politiet mistænker den ukendte blotter for at stå bag fem blufærdighedskrænkelser i Frederikshavn.

Seneste tilfælde var altså 10. januar på Abildstien ved skolen, hvor en mand blottede sig for skolepigen.

Nogle dage tidligere - 5. januar omkring kl. 21.10 - blev en ung kvinde udsat for blufærdighedskrænkelse. Kvinden havde opholdt sig på en adresse på Elmevej i Frederikshavn, hvor hun gennem et vindue havde bemærket en mand, der blottede sig uden for vinduet.

Derudover var en blotter på spil 6. december 2021 kl. 18 på Engparken i Frederikshavn og omkring kl. 19, tæt ved søen ved Søparken i Frederikshavn. Og 13. september 2022 blottede en mand sig på Abildstien.

Politiet har altså en mistanke om, at der kan være tale om den samme blotter.

Den formodede gerningsmand beskrives som:

• Mand

• 30-40 år

• 180-195 cm høj

• virkede solbrændt i ansigtet

• mørke pletter i ansigtet.

• Iført en gråblå hue, grå jakke, der gik til livet, mellemblå jeans og sorte sko.