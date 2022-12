Jagtulykke: Nordjyde skyder anden mand i benet

En 53-årig jæger fra Hjallerup er af Syd- og Sønderjyllands Politi blevet sigtet for at forvolde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Det skriver lokalsitet migogvejen.dk.

Sigtelsen kommer efter en jagtulykke i Tornum i Sønderjylland, hvor den 53-årige nordjyske jæger med et vådeskud ramte en 38-årig jæger i benet.

Den ramte mand er fra lokalområdet.

Skuddet blev løsnet klokken 13,55, skriver Ekstra Bladet, og det var her, den 53-årige ikke ramte det dyr, han skød efter, men i stedet ramte hagl den 35-årige.

Manden fra Hjallerup er sigtet efter straffelovens paragraf 252, der lyder: "Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed."

Det vides ikke, hvor slemt tilredt den 38-årige ramte mand blev af skuddet.