Jens overtog gården søndag - tirsdag brød den i brand

VEJERSLEV:1. maj overtog Jens Iversen gården på Kalundborgvej nær Vejerslev på Mors, og blot to dage senere fik han mere drama ud af det køb, end han havde forestillet sig.

Jens Iversen, som også driver firmaet Ploveksperten ApS i nabobyen Vils, var tirsdag morgen blev kontaktet af lejerne i gårdens stuehus, som havde mistet al strøm i huset.

- Så måtte jeg jo ned og kigge på det. Jeg kunne ikke rigtigt finde ud af, hvad der var skyld i det, og jeg var begyndt at spekulere på, om noget var kikset i forbindelse med overtagelsen, så strømmen var blevet afbrudt. Men så så jeg pludselig, at det røg ud af tagrygningen på den ene staldbygning, fortæller Jens Iversen.

Og så fik han ellers travlt, for i en stald, der er bygget sammen med bygningen, som der kom røg fra, stod 150 kreaturer, som tilhører en anden landmand på egnen.

Det er efter alt at dømme en kortslutning i en ventilator på taget af staldbygningen, som er årsag til branden på gården "Kalundborg" ved Vejerslev på Mors. Foto: Bo Lehm

Kl. 10.14 slog Jens Iversen alarm til Nordjyllands Beredskab, som rykkede ud med fire udrykningskøretøjer og 10 brandfolk fra stationen i Nykøbing samt indsatsleder Mogens Hansen.

- Som vi kan se, har der været ild i en ventilator på taget af den ene staldbygning, og det har så bredt sig til tagkonstruktionen. Stalden er tom, men i nabostalden står der 150 køer, De er dog ikke i fare. Vinden går væk fra bygningen, og der er stålplader inde under selve tagkonstruktionen, og det har været med til at dæmpe branden, så det ikke bare buldrer løs, fortæller indsatslederen.

Han oplyser, at branden nu er under kontrol, og at brandfolkene er i færd med at skrue tagplader af bygningen, så de kan komme ind og ved selvsyn sikre sig, at der ikke ligger flere lommer af ild og ulmer.

Ifølge Jens Iversen er ca. 100 kvadratmeter tag ødelagt af branden.

Det er da en træls start at få efter sådan et nyindkøb?

- Ja, det har du da fuldstændig ret i. Det kan vi kun blive enige om, erkender den nybagte gårdejer.

Mogens Hansen forventer, at indsatsen på gården ved Vejerslev er afsluttet kl. senest 14.

Gårdbrand