Kæmpe chok: Ræv bed Cecilies baby i ansigtet

GRØNHØJ:Det, der skulle have været en hyggelig tur i sommerhus, var ved at gå helt galt, da en ræv bed Cecilie Sindesens baby i ansigtet.

Onsdag 6. juli pakkede Cecilie Sindesen og kæresten Bjørn bilen og kørte fra deres hjem i Hornslet nord for Aarhus. De næste to uger bød på afslapning, familiehygge og haveleg med deres to børn på henholdsvis 8 måneder og 4 år i Bjørns forældres sommerhus i Grønhøj.

Men allerede dagen efter tog ferien en dramatisk drejning.

Den 8 måneder gamle baby, Birk, skulle som sædvanligt have sin formiddagslur. Cecilie Sindesen stod med babyen i armene på terrassen og skulle til at putte. Den 4-årige storebror stod ved siden af.

Barnevognen skulle gøres klar til putning, og derfor ville Cecilie Sindesen rende ind og hente babyens dyne. I det korte øjeblik det vil tage at løbe ind på værelset og komme ud igen, lå babyen på terrassen med storebror ved sin side.

Mens moren var inde i huset, kunne hun pludselig høre babyen skrige ude fra terrassen.

- Da jeg kommer ud, står storebror og ser helt skræmt ud og siger "Dyret bider ham", fortæller Cecilie Sindesen.

Få meter fra babyen sad en ræv for enden af terrassen.

- Jeg var fuldstændig i chok.

I alt hast skyndte Cecilie Sindesen sig at tage sine to børn væk fra terrassen og i sikkerhed ind i huset. Og det var her, at den chokerede mor fik bekræftet, at ræven havde haft fat i babyen.

- Jeg ser, at der er et bidemærke i kinden. Det er heldigvis kun overfladisk og stikker ikke dybt.

Faren Bjørn gik ud på terrassen for at skræmme ræven væk, men den var øjensynligt upåvirket af, at en 41-årig mand stod og råbte af den. Den kom faktisk bare tættere på, indtil Bjørn lukkede døren i.

Inde i huset var familien stadig påvirket af situationen.

- Der er et vildt dyr, der lige har bidt mit barn, hvad gør man lige, kan Cecilie Sindesen huske, at hun tænker.

Familien fik fat i lægen og tog afsted med den lille. Heldigvis var meldingen, at der ikke var sket noget alvorligt, og sårene blot skulle hele.

Baby Birk har det godt i dag.

Leg under opsyn

Familien har været i sommerhuset flere gange om året og har aldrig oplevet noget tilsvarende. De har altid sat pris på det pulserende dyreliv, hvor egern, rådyr og små fugle benytter haven.

Da chokket havde forladt kroppen, gik familien i gang med at finde ud af, hvad de skulle gøre med ræven. De fik fat i en vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, der har ansvaret for området.

På det tidspunkt vidste familien stadig ikke, om ræven blot var på gennemrejse gennem Grønhøj, eller om den havde hjemme i området.

Der gik to dage, inden familien så ræven i haven igen. Søndag morgen drak Cecilie Sindesen en kop kaffe med sin søster, da de pludselig fik øje på ræven.

- Vi kiggede op, og så stod ræven kun to meter fra os.

Ræven var på ingen måde bange for mennesker og kom tættere og tættere på den terrasse, hvor de to søstre sad. De skyndte sig ind i huset, og gennem ruderne kunne de se, at ræven hoppede op på terrassebordet og drak af kaffekoppen.

Dagen efter dukkede den igen op i haven, og derfor kontaktede de igen vildtkonsulenten, som sendte en reguleringsjæger ud for at sætte en fælde op.

Fra den dag stoppede babyen med at sove ude i barnevognen. Familien ventede med at gå ud i haven indtil godt op af formiddagen for at være sikre på, at ræven ikke var der. De havde kun set den om morgenen og om aftenen.

- Når vi var ude, havde vi altid godt øje på skovkanten og børnene. Det er første gang, at jeg ikke bare kunne slappe af, mens vi var deroppe. Vi var virkelig på vagt, siger Cecilie Sindesen.

Familien fandt ud af, at ræven højst sandsynligt havde base under sommerhusets terrasse.

Fælden blev stillet tættere på terrassen, og med hundemad og makrel fik de lokket ræven i fælden. Da ræven var en hvalp uden mor, kom en reguleringsjæger ud og aflivede den.

Aldrig hørt om før

Det er formentlig aldrig sket før, at en ræv har angrebet mennesker på den måde. Og slet ikke en baby.

Det fortæller vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, Sven Norup.

Han har arbejdet på området i over 20 år og har aldrig hørt om, at ræve skulle have bidt, og derfor kommer det også virkelig bag på ham, da han hører, at en ræv har bidt en baby.

Det tyder dog på, at situationen er konsekvensen af en tendens, som flere og flere danskere er hoppet med på.

- Vi ser ofte, at folk stiller mad ud til eksempelvis ræve, fordi de synes, det er hyggeligt, at de render rundt haven, siger vildtkonsulenten.

Det betyder, at rævene bliver forvænt med mennesker og ikke har den naturlige skyhed. For selvom ræve kan være søde, så skal man huske på, at det stadig er et vildt og utilregneligt dyr.

- Vi vil gerne på det kraftigste opfordrer alle til ikke at fodre ræve. Det vil betyde, at de kommer tættere og tættere på mennesker, men de kan aldrig blive helt tamme. Det er jo ikke et husdyr, siger Sven Norup.

Vildtudbyttet af ræve ligger på omkring 40.000 om året.