Kæmpe narkofangst i lille flække: 18-årig taget med 3,5 kilo kokain

MIDTTHY:En 18-årig mand fra en lille by i Midtthy er fredag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Manden er sigtet for, i forening med en medgerningsmand, at være i besiddelse af ca. tre et halvt kilo kokain med henblik for videresalg.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning i sagen, hvorfor den 18-åriges forklaring endnu ikke er kendt af offentligheden.

Anklagerfuldmægtig hos Midt- og Vestjyllands Politi Emil Nyborg fortæller, at den 18-årige delvist erkendte sigtelsen, og han skal nu sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.