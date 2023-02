Mand med kniv truer: Central gade spærret af

THISTED:- Det er min kammerat, der er derinde. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvorfor han reagerer så voldsomt, men jeg ved, at han i tre dage har været tynget af kærestesorg efter at være blevet afvist af en pige.

Det siger Mads Møller Kristiansen, som er beboer på bostedet Poseidon, et tilbud om udslusning for unge med sociale og andre problemer. Mads' kammerat, en 20-årig mand, er årsag til det massive politiopbud, som i halvanden time har spærret Asylgade i det indre Thisted af.

- Jeg opdagede, at der var noget galt, da jeg gik ud på min altan for at ryge en smøg. Så ser jeg fire bevæbnede betjente overfor, som står og sigter med pistoler op mod et vindue. En råber noget med, at "du lægger den kniv", siger Mads Møller Kristiansen.

Ved 11-tiden var et antal politibiler med udrykning kørt ind i Thisted. Det bekræfter vagtchef Carsten Henriksen, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi har sendt patruljer op fra Holstebro til et bosted i Asylgade i det indre Thisted. Her har vi fået anmeldelse om en udadreagerende beboer, og vi har derfor spærret gaden af, siger Carsten Henriksen.

Foto: Bo Lehm

Han havde ikke på det tidspunkt flere oplysninger om episoden. Men klokken lidt før 12 var Nordjyske på stedet, og kunne konstatere, at otte politibiler med bevæbnede betjente deltager i aktionen.

Klokken 12.08 hørtes et brag i gaden. Politiet har fyret tåregas af mod bostedet.

Foto: Bo Lehm