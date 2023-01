Kanonslag stoppede ishockeykamp: Nu er 25-årig sigtet

FREDERIKSHAVN:En 25-årig mand fra Aalborg-området var fredag skyld i, at ishockeykampen mellem Frederikshavn White Hawks og Aalborg Pirates måtte afbrydes i otte minutter.

Kort før slutsignalet affyrede manden et kanonslag, som gav et øredøvende drøn inde i ishockeyarenaen og altså stoppede spillet.

Manden blev efterfølgende tilbageholdt af vagter på stedet, og politiet blev tilkaldt.

Det ulovlige brag på tilskuerpladserne koster nu den 25-årige to sigtelser. En for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og en for overtrædelse af fyrværkeriloven, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Udover kanonslaget, der blev skudt af under kampen, fandt politiet endnu et kanonslag på manden.

Den 25-årige kan nu se frem til bøder.