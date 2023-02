Kendt gymnasium hevet i retten - her er dommen

AALBORG:I 2018 udlånte firmaet Sky Ticket nogle billetscannere i forbindelse med en fest på Hasseris Gymnasium.

Ifølge firmaet selv fik de dog aldrig billetscannere retur, rykkede gymnasiet uden succes, og valgte til sidst at hive Hasseris Gymnasium i retten.

Ifølge rektoren, Ole Droob, havde gymnasiet været hele systemet igennem men kunne så konstatere, at gymnasiet aldrig havde indgået nogen aftale med firmaet, og Sky Ticket derfor måtte henvende sig til den privatperson, der har lånt scannerne.

- Vi er en offentlig institution, og alt hvad vi lejer og har regninger på, ligger i vores system. Vi kan ikke bare give penge til en, der kommer og siger, vi skylder penge, sagde rektoren, da Nordjyske først skrev om sagen i januar.

Ingen kontrakt

På baggrund af tvisten havde Sky Ticket anlagt et civilt søgsmål mod Hasseris Gymnasium. Sagen har kørt ved Retten i Aalborg, hvor der fredag faldt dom.

Retten mente ikke, det var dokumenteret, at der nogensinde havde været en aftale mellem Sky Ticket og Hasseris Gymnasium.

Hasseris Gymnasium slipper derfor for at skulle betale kravet på 6900 kroner til firmaet bag billetscannerne.

Hos Sky Ticket siger medejer Jakob Rex Mikkelsen, at dommen nu gør, firmaet må overveje, hvordan aftaler med kunder laves fremover.

- Hvor man i dag bare trykker på en knap for at bestille de her scannere, må vi fremover bede folk om at sende en mail. For så har vi noget på, de er bestilt.

Medejeren mener, at sagen afhang af, hvad man lægger i beviserne, og at en anden dommer kunne være kommet frem til det modsatte resultat.

Han forklarer, at der for eksempel er et pakkelabel og tracking-nummer, der dokumenterer, at gymnasiet har modtaget billetscannerne.

Ifølge Jakob Rex Mikkelsen har Sky Ticket ikke kunnet indstævne nogen elevforening, fordi gymnasiet er den eneste momsregisterede part, der kan indstævnes.

Desuden mener han, at gymnasiet må anses som værende medarrangør, da festerne foregår i gymnasiets lokaler, Gymnasiets Facebook-side har reklameret for festen, dele af personalet deltager, samt at elever, der for eksempel medbringer narkotika, risikerer at blive smidt ud af gymnasiet.

- Hvis man har ledelsen og instruktionspligten, har man også erstatningsansvaret, men det er ikke det, der er lagt til grund for dommen. Her mener man, der for eksempel skulle have været en skriftlig aftale.

Klar sag

Ifølge gymnasiets advokat, Lars Kühnel, har det fra start været meget usandsynligt, gymnasiet ville tabe sagen i retten. Netop fordi der ikke er nogen aftale mellem gymnasiet og firmaet Sky Ticket.

- Der har ikke været nogen aftale med gymnasiet. De har undersøgt alt, og derfor kan de som offentlig institution, der i sidste ende er ansvarlig for skatteborgernes penge, heller ikke betale penge til én, som de ikke mener, de skylder penge.

Adspurgt anfægter advokaten dog ikke, at scannerne er blevet benyttet til fester på gymnasiet.

Hvordan forholder du dig til argumentation om, at gymnasiet er medarrangør og derfor også er erstatningspligtig?

- Det hele blev gjort gældende i retten, og det blev også afvist af retten. Hvis argumenterne havde holdt, havde Sky Ticket også vundet.