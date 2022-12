Kindkys og whisky-spyt på skoleskib: Chef var fuld og husker ikke episoderne

HJØRRING:Fire kindkys, et kys på munden, der inkluder et whisky-spyt, to fester som muligvis gik over gevind og en knækket dug.

Det er hovedingredienserne i den retssag, som torsdag og fredag udspiller sig i retten i Hjørring.

Her står en tidligere premierløjtnant i trediverne anklaget for fem forhold. At have kysset fire forskellige kadetaspiranter på kinden, og for at have kysset yderligere én aspirant på munden og ved den lejlighed også at have spyttet whisky ind i hans mund.

Fire af de fem episoder har, ifølge anklageskriftet, fundet sted 7. september 2021 mens skibet lå til havn i Hundested.

Den sidste skulle have udspillet sig 9. oktober sidste år i Aalborg.

Begge aftener var der lagt an til en såkaldt messemiddag. En middag, hvor der ifølge både den anklagede og samfulde otte vidner, som var i vidneskranken torsdag, blev drukket anseelige mængder alkohol.

Således fremdrog forsvarsadvokat Torben Koch indledende et bilag, der bekræftede indkøbet af otte flasker vin. To med bobler, to hvide og fire røde til den første messemiddag. Dertil fortalte både anklagede og vidner, at der blev hentet både øl, gin og whisky fra de private gemmer.

- Der er megen tradition omkring de her messemiddage, fortalte den anklagede, da han som den første i vidneskranken afgav forklaring.

- Man gør ekstra ud af etikken, det handler om at lære sømandstraditioner og der er også et ønske fra Søværnets ledelse om at fastholde traditioner for at hjælpe med at skabe identitet og fællesskabelse. Så det er pålagte arrangementer fra skoleledelsen, sagde han.

Og supplerede lidt efter, hjulpet på vej af advokatens spørgsmål, at han den aften fik mere at drikke, end han både burde og ønskede.

"Knække dugen"

Han var under de to messemiddage skibschef på Thyra - et skoleskib som primært bruges til uddannelse af kadetter. Ombord var fire fastansatte og seks kadet-aspiranter.

- Jeg synes selv, at jeg havde et godt forhold til kadetterne. De var meget engagerede, og jeg har ingen erindring om, at der skulle være foregået noget upassende. Men kunne jeg gøre den aften om, så ville jeg have indtaget mindre alkohol.

- Stemningen blev for løssluppen i hele selskabet, og der var efterfest til sent ud på natten - dog uden mig, for jeg var blevet lagt i seng, sagde tiltalte også.

Forsvarer Torben Koch ville høre konceptet om "at knække dugen".

Et begreb, som viser sig at dække over, at skibschefen på et tidspunkt enten fjerner eller folder dugen i messen, som tegn på, at den officielle middag er overstået.

- Med andre ord, spurgte forsvareren, så dækker det over, at nu har kadetterne i bund og grund fri?

- Ja, lød svaret.

Grænseoverskridende aften

I alt otte vidner skulle fortælle, hvad de havde oplevet til de to messemiddage. Syv af dem var med til den første, én til den sidste og én til begge to.

Vidne 1 fortalte, at han fik meget at drikke og var fuld. Men at han oplevede god stemning, og at nogle gik i seng, mens andre blev lagt i seng. Heriblandt den tiltalte.

- Jeg fik et kys på kinden på et tidspunkt. Tror det var fordi, han var fuld og kærlig. For mig var det ikke krænkende i situationen, og det overskred ikke en personlig grænse for mig, sagde han blandt andet.

Vidne 2 medgav, at også han var beruset, og at tiltalte var blev meget fuld i løbet af aftenen.

- På et tidspunkt lagde han sin hånd om nakken på mig, og gav et kys på munden. Det er ikke naturligt for en chef i min optik. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg reagerede, men jeg blev nok forbavset. Selve aftenen, synes jeg, var grænseoverskridende, lød det blandt andet.

Vidne nummer 3 fortalte også, at han i løbet af aftenen blev fuld. At der blev opfordret til druk, men at han var med på den.

- Men tror, nogle følte sig presset. Jeg mindes, at jeg så tiltalte kysse én på kinden, men oplevede det som venlig ment. Men det er ikke okay, fordi det var chefen, som gjorde det.

Hvad der sker i Hundested...

Det fjerde vidne var ham, som havde oplevet at få whisky spyttet i munden.

- Alle var fulde i et eller andet omfang, og chefen var meget fuld. Stemningen blev meget løssluppen, og lidt for vild. Jeg sad ved siden af skibschefen, og så vendte han sig og spyttede whisky ind i munden på mig. Jeg blev paf og forlod festen kort derefter. Det var grænseoverskridende for mig, og selvom jeg ikke følte mig krænket i sekundet, så kom det bagefter. For der er forskel på, om det er en chef eller kollega.

- Og da vi sejlede fra Hundested, blev der sagt: "Hvad der sker i Hundested, bliver i Hundested."

Netop den sætning havde et par af de andre vidner også bidt mærke i.

Alt ovenstående foregik altså til messemiddagen i Hundested.

Episoden fra Aalborg skulle angiveligt have fundet sted 9. oktober 2021. Her er skibschefen anklaget for et enkelt kindkys, men:

- Jeg synes ikke, der er belæg for at lave en sag ud af det her. Jeg har ikke været hverken krænket eller utilpas, sagde kadetten.

Det er Forsvarsministeriets Auditørkorps, som på baggrund af en skrivelse fra et ukendt antal kadetaspiranter fra de to togter har rejst sagen som en militær straffesag med påstand om fængselsstraf.

Forsvaret går derimod efter frifindelse i alle fem forhold, og dommen ventes afsagt fredag.