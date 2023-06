Klager om for høj musik i lejligheder og parker vælter ind

På en sommernat, hvor temperaturen ikke er nået under 15 grader, og der ikke nødvendigvis er et arbejde, der kalder næste dag, kan det være fristende at lade alkoholindtaget og musikken fortsætte til langt ud på natten.

Det lader i hvert fald til at være tilfældet i mange af landets politikredse natten til søndag.

I København har politiet fra lørdag eftermiddag frem til søndag ved 02.30-tiden modtaget cirka 60 anmeldelser om musik til ulempe.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

- Klagerne handler både om naboer, der holder fest med åbne vinduer, og folk, der sidder i offentlige parker og hører musik på deres ghettoblastere, siger han.

- Vi får også en del henvendelser om folk, der sidder i deres både nede i havnene og hører musik. Og nede ved vandet rejser lyden jo altså lidt længere, tilføjer han.

På Twitter opfordrer Nordjyllands Politi til, at festglade nordjyder tager hensyn til deres naboer.

- Lad der være sommerfest. Men skru lige lidt ned af hensyn til din nabo, skriver politiet.

Vagtchef René Kortegaard fortæller tidligt søndag morgen, at patruljer fra Nordjyllands Politi også har kørt til "nogle hændelser", hvor folk har spillet for højt i sommernatten.

- Det er lørdag aften, og vinduerne står åbne, så vi har da fået nogle anmeldelser, men det er ikke sådan, at vi er lagt ned. Jeg vil mene, det er normalt for årstiden, siger vagtchefen.

Henviser til husreglementerne

Et forsigtigt slag på tasken fra vagtchef ved Københavns Politi, Dyre Sønnicksen lyder, at cirka halvdelen af klagerne kommer fra private naboer, mens den anden halvdel drejer sig om støjgener i det offentlige rum.

- Når det er private boliger, forsøger vi at henvise til husreglementerne og det gode naboskab. Men hvis det er en lejlighed, der bliver klaget over flere gange, så kører vi derud og taler med dem og beder dem om at skrue ned, siger han.

Ifølge vagtchefen skruer de fleste som regel ned for musikken, når politiet kommer og banker på døren.

- I yderste konsekvens kan vi beslaglægge musikanlægget eller udskrive en bøde, siger han.

Også flere af de andre politikredse oplyser natten til søndag, at de har modtaget mange klager om fester og for høj musik.

/ritzau/