Klubbens pokaler stjålet: - De fortæller alle en historie

HADSUND:Torsdag morgen fik Anders Toft Christiansen, som er formand for Hadsund Roklub, et frustrerende opkald. Han blev nemlig meddelt, at nogen i løbet af natten var brudt ind i klubbens lokaler og havde tømt pokalskabene.

Formanden vurderer, at klubben havde 60-70 pokaler stående, som er blevet vundet gennem klubbens lange historie.

- Der er pokaler, som er vundet helt tilbage i 1930'erne. Nogle af dem er bare bægre, men der er indgraveret i dem, og de fortæller alle en historie, siger han.

Anders Toft Christiansen vil være meget ærgerlig, hvis klubben ikke får pokalerne tilbage.

- Det er jo historien. Historien er den fortælling, som medlemmerne skaber omkring det fællesskab, man har.

Læs mere under billedet.

Indbruddet er sket ved at ødelægge denne glasdør. Privatfoto

Brød ind med potteplante

Tyvene brød ind ved at kaste en stor potteplante igennem en glasdør. Da Anders Toft Christiansen kom frem til klublokalerne, var det et stort rod, som mødte ham. Men pokalerne var det eneste, som gerningsmændene havde taget med sig.

- Vi havde et stort fællesarrangement dernede onsdag. Jeg troede i første omgang, at det var nogen, der troede, at der var penge efter sådan et arrangement. Men det er det ikke, det er kun pokalerne, der er blevet taget, lyder det fra formanden.

Han fortæller, at pokalerne har stor affektionsværdi for klubben, men at de ikke har nogen økonomisk værdi.

- Enhver kan jo regne ud, at de ikke er noget værd. Du kan jo ikke sælge en pokal, hvor der står Hadsund Roklub indgraveret i. Ofte har det været vandrepokaler i mange år, og der står mange indgraveringer på dem.

Da en roklub i Randers natten til mandag blev udsat for et lignende tyveri, har man sendt en advarsel til alle nordjyske roklubber. Tyveriet er desuden meldt til politiet.