Denne by plages af unge knallertbøller

SVENSTRUP:Borgere i Svenstrup føler sig chikaneret af unges vilde knallertkørsel, der er til fare for både børn og voksne.

Det fik politiet til at rykke ud onsdag, og der var bid. Flere knallerter var ulovlige, og nu vanker der bøder til nogle af de unge knallertkørere.

- Anmeldelserne gik på voldsom knallertkørsel på steder, hvor der normalt færdes mange mennesker, også masser af børn. Det er helt uacceptabelt med kørsel, der skaber farlige situationer og utryghed for borgerne, siger politikommissær Simon Hjorth Jacobsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Forsøgte at stikke af

Ved politiets aktion onsdag blev seks knallerter kontrolleret, og tre af dem var ulovlige.

En knallertkører forsøgte at stikke af, da politiet dukkede op, men han blev til sidst stoppet ved Svenstrup Skole. Knallerten blev målt til at køre mindst 58 km/t, så nu vanker der bøde og betinget frakendelse af førerretten til den type knallert.

En anden knallert blev stoppet på en sti. Den knallert blev målt til at kunne køre mindst 44 km/t, og derfor får føreren en bøde og betinget frakendelse af retten til at køre den type knallert. Bedre blev det ikke af, at to unge var med som passagerer på knallerten - det var også ulovligt.

Og så blev en 17-årig afsløret i at køre på en Yamaha-crosser, som på grund af motorstørrelsen reelt er en motorcykel. Og det havde den unge fører ikke kørekort til.

Mere chikane

Ifølge politiet har nogle borgere selv forsøgt at få de unge til at stoppe deres vilde knallertkørsel, men det førte angiveligt til endnu mere chikanerende kørsel.

Politiet har denne besked til de unge knallertkørere:

- Vi opfordrer til, at de tænker over deres kørsel, og vi vil opfordre knallertkørernes forældre til at være opmærksomme på, hvordan de unge kører.

Forældrene bør sammen med de unge tjekke, at knallerterne er i lovlig stand, påpeger politiet.