Knallerttur gav flere sigtelser: Mistanke om sprit- og narkokørsel

Kl. 23.48 fredag traf en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi på en knallert, der kom kørende ad Østerbakken i Thisted.

Der var tale om en lille knallert, en såkaldt knallert 30, men føreren var dog ikke umiddelbart indstillet på at standse, da politiet bad om det.

Da det lykkedes at få stoppet knallerten, viste det sig, at den blev ført af en 29-årig mand fra Thisted. Han fik en sigtelse for at overtræde en vigepligt samt for ikke at følge politiets anvisninger.

Ydermere var knallerten konstruktivt ændret, hvilket kastede en sigtelse af sig, og betjentene fattede mistanke til, at føreren kunne være påvirket.

Den 29-årige blev i den forbindelse sigtet for kørsel under påvirkning af narkotika samt for spritkørsel.