Knivbevæbnede røvere slog til mod pub efter lukketid

FREDERIKSHAVN:To ukendte gerningsmænd ventede til lukketid, før de natten til lørdag slog til mod pubben Ship In i Søndergade i Frederikshavn.

Omkring klokken 02.30 bankede det på døren til pubben, og medarbejderen - der var ved at tælle kassen op - lukkede op for at se, hvem det var.

Hun blev mødt at to mænd, der var bevæbnet med kniv og som ville have fat i pubbens penge. Ejeren var dog også til stede, og han forsøgte at stoppe de to røvere, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Der opstod lidt tumult mellem ejeren og den ene røver, og imens kunne den anden gerningsmand tage kontanter fra kassen, inden begge røvere stak af fra stedet.

De to røver beskrives som:

Røver A:

mand, 20-30 år, spinkel af bygning, 175 cm høj

Iført sort dunjakke, sorte jeans og hvide sko

Røver B:

mand, almindelig af bygning, 165-170 cm. høj

han var iført sorte Adidas joggingbukser med hvide striber, en tætsiddende jakke og skorte sko

Han man oplysninger i sagen, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.