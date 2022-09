Knivdrama i landsby: Købmandsbud røvet på vej i banken

VOGNSILD:Nordjyllands Politi beder nu offentligheden om hjælp i bestræbelserne på at finde den gerningsmand, som torsdag formiddag omkring kl. 10.30 brugte en kniv til at true et bud fra Spar-købmanden i Nørager til at udlevere en pose penge med et større kontantbeløb, som han senere skulle aflevere i banken.

- I forbindelse med sin varetransport havde købmandsbuddet et stop i Vognsild, hvor han blev passet op af gerningsmanden og truet til at udlevere et større kontantbeløb, oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Gerningsmanden forsvandt efter røveriet til fods i østlig retning hen over kirkegården i Vognsild, og siden har ingen fået færten af ham.

Heller ikke de to hundepatruljer samt yderligere to patruljer fra Nordjyllands Politi, som siden alarmen har gennemsøgt området for at finde spor af røveren.

Lau Larsen oplyser, at den mandlige røver talte dansk med accent. Han beskrives som 170-175 cm høj, tæt bygget og muskuløs og iført en sort hættetrøje med rød skrift eller tryk på brystet samt arbejdsbukser.

- Vi har ikke oplysninger om hverken alder eller hårfarve, konstaterer vagtchefen, som håber på hjælp fra folk i lokalområdet til at opklare forbrydelsen.

- Vi er meget interesseret i at høre fra folk, hvis man har set noget i tidsrummet fra kl. 10.15-11 omkring Morumvej og kirken i Vognsild - det være sig både køretøjer og mistænkelige personer. Det kunne tyde på, at gerningsmanden er kørt fra stedet, men vi ved det ikke, erkender vagtchefen.