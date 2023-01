Knivoverfald i Aalborg: Tre mistænkte har nu været i kontakt med politiet

AALBORG:De tre mænd, der er efterlyst for knivstikkeriet i Aalborg fredag eftermiddag, har endnu ikke meldt sig selv på politistationen - men de har nu været i kontakt med politiet.

Derfor holder politiet igen med at offentliggøre deres navn og billede, som ellers var det ultimatum, de tre mistænkte fik mandag, hvis de ikke meldte sig selv.

- Vi har været i dialog med deres advokater. Så derfor offentliggør vi ikke deres navn og billede i dag, siger politikommissær Kenneth Rodam.

Han understreger dog, at de tre mænd fortsat er efterlyst, så hvis en patrulje ser dem, så bliver de anholdt. Og hvis de tre mistænkte bryder aftalen, og alligevel ikke kommer ind til afhøring, så vil de blive efterlyst med navn og billede.

Knivstik på åben gade

De tre mænd er mistænkt for at stå bag et knivoverfald på en ung mand på Tove Ditlevsens Vej fredag omkring klokken 15.

Den unge mand fik overfladiske snitsår ved overfaldet og blev udskrevet samme dag efter endt behandling på Aalborg Universitetshospital.

Politiet var talstærkt til stede i området omkring Tove Ditlevsens Vej efter knivstikkeriet, og den efterfølgende efterforskning førte til en konkret mistanke mod de tre mænd, der er henholdsvis 20, 21 og 26 år.

Det førte til, at politiet mandag eftermiddag kom med en klar besked til de tre mænd: Meld jer selv, eller jeres navn og billeder bliver offentliggjort.

Gammel konflikt

Knivstikkeriet er en del af konflikten mellem kriminelle grupper i Aalborg, som Nordjyske kunne fortælle mandag.



En konflikt, der har været i gang siden 2020, og hvor den såkaldte GT-gruppe - med base omkring Grønlands Torv - har været den ene part mod kriminelle grupper med et mere løst tilhørsforhold omkring midtbyen eller Nørresundby.