Knivrøveri mod Dagli'Brugs: 18-årig mand truede sig til 2500 kroner og brændte bil af

MOSBJERG:Den 18-årige mand, der onsdag blev anholdt og sigtet for knivrøveri mod Dagli'Brugsen i Mosbjerg, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen.

Den 18-årige blev fremstillet i et grundlovsforhør, der blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen. Her blev han sigtet for, omkring klokken 18 onsdag aften, med en kniv at have truet personalet i Dagli'Brugsen til at udlevere 2.500 kroner.

Efterfølgende stak han af i en sort bil, som en halv time senere blev fundet brændende på Tolstrupvej ved Tversted. Den 18-årige er derfor også sigtet for brandstiftelse.

Det var vidner, der efter fundet af den brændende bil hjalp politiet på sporet af den 18-årige, som senere blev anholdt på en adresse i Hørmested.

Den 18-årige nægter sig skyldig, men kærede ikke varetægtsfængslingen, oplyser Kristina Frandsen.