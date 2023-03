Knivstikkeri var opgør i kriminelle grupper: Politiet leder efter flere gerningsmænd

AALBORG:Knivstikkeriet torsdag eftermiddag på gågaden i Algade var seneste sammenstød mellem personer fra to kriminelle grupperinger i Aalborg, og var formentlig gengæld for et andet overfald, der skete for noget tid siden.

En 24-årig mand blev stukket i brystregionen, men var ikke i livsfare.

Tre mænd mellem 24 og 30 år er blevet anholdt i sagen, og politiet leder fortsat efter yderligere tre mænd, oplyser politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi.

Et tilfældigt møde

Episoden, der skete omkring klokken 16.45, var et sammenstød mellem tre mænd fra GT-gruppen på den ene side, og det såkaldte London Netværk på den anden.

Ifølge politiet var det et helt tilfældigt møde, der udløste knivstikkeriet. Og der er formentlig tale om personlige uoverensstemmelser mellem personer fra de to grupper.

De tre anholdte mænd har tilknytning til London Netværket, heriblandt den 24-årige mand, der endte med at blive stukket i brystregionen med kniv. Det er altså tre mænd fra GT-gruppen, der stadig er på fri fod.

De tre anholdte mænd er heller ikke sigtet for knivstik, men derimod for simpel vold. For kort inden knivstikkeriet var det faktisk de tre anholdte mænd, der først gik til angreb.

Hævn for tidligere overfald

Det er nemlig politiets opfattelse, at de to grupper tilfældigt stødte på hinanden på gågaden. Mødet fik en person fra London Netværket til at slå en person fra GT-gruppen i ansigtet med knytnæve. Formentlig fordi han tidligere var blevet stukket ned af personen fra GT.

Efter volden gik begge grupper videre ned ad gågaden med 10-15 meters mellemrum, og ud for Salling blev den 24-årige så stukket ned.

Men hvad der præcist skete i forbindelse med knivstikkeriet, har politiet endnu ikke klarlagt, fortæller Kenneth Rodam.

Politiet efterforsker massivt for at finde frem til de tre andre formodede gerningsmænd.

- For det er helt, helt uacceptabelt, at den slags sker - især i det offentlige rum, siger Kenneth Rodam.

Politiets jurister vurderer lige nu, om en af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.