Køkken udbrændt og lejlighed røgskadet efter brand

FREDERIKSHAVN:Et køkken er udbrændt, og resten af lejligheden er sod- og røgskadet efter en brand på Søndergade i Frederikshavn onsdag morgen.

Brandvæsen og politi fik anmeldelsen klokken 7.35, og da de kom frem, var der kraftig røgudvikling fra lejligheden, oplyser indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Manden, der havde anmeldt branden, var blevet nødt til at flygte ud af lejligheden. Branden startede omkring et køleskab, og det bredte sig hurtigt til resten af køkkenet.

Nordjyllands Beredskab påbegyndte straks slukningsarbejdet, da de ankom til stedet. To røgdykkerhold blev sendt ind. Et for at stoppe branden og efterfølgende et for at se, om der var andre beboere i lejlighederne omkring og over stueetagen, hvor branden var brudt ud.

Det viste sig heldigvis, at ingen andre var hjemme.

Beredskabet fik relativt hurtigt styr på branden, som formentlig var startet i elinstallationerne omkring et køleskab i køkkenet, forklarer politiets vagtchef Mads Hessellund.

Skadesservice skal nu slå omfanget af skaderne fast.