Kørte gennem autoværn: Bilist påvirket af sprut og stoffer

VANG:Lokalpolitiet i Thisted måtte onsdag morgen kl. 6.01 rykke ud til et færdselsuheld i Vang.

Her var en 20-årig mand fra Thisted kommet kørende ad Trapsandevej, men da han nåede til krydset ved Rodals Bakke, fortsatte bilen ind gennem et lavt autoværn.

Bilisten kom ikke noget til ved uheldet, men da politiet ankom til stedet, fik de mistanke til, at den 20-årige kunne være påvirket. Der blev derfor foretaget både narko- og alkometertest, som begge gav positivt udslag.

Den 20-årige blev efterfølgende taget med til blodprøveudtagning. Resultatet af prøverne skal nu klarlægge, om han har gjort sig skyldig i spiritus- og narkokørsel.

Senere samme dag, kl. 11 onsdag formiddag, blev en anden bilist stoppet på Simons Bakke i Thisted.

Denne gang var det en 39-årig mand, som politiet havde fat i.

Manden, der ikke er her fra området, havde allerede ved anden anledning havde fået frakendt sit kørekort, og han fik derfor en sigtelse for at have ført bilen.

Derudover foretog betjentene en alkometertest, som gav positivt udslag. Den 39-årige blev derfor taget med til udtagning af en blodprøve, der skal fastslå hans promille.