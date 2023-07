Kørte uden hjelm på knallert - men blev også sigtet for narkohandel

SKAGEN:En 20-årig mand tiltrak sig unødig opmærksomhed, da han fredag aften kørte rundt i Skagen på knallert uden hjelm.

For det fik politiet til at standse ham, og det viste sig, at der var meget mere at komme efter. Det ene førte til det andet, og den 20-årige lokale mand endte med at blive sigtet for narkosalg.

Manden blev nemlig først testet positiv for cannabis og dermed sigtet for narkokørsel. Det fik betjentene til at visitere manden, og her fandt de 10 gram hash på ham, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Hashfundet førte så til, at patruljen valgte at tage hjem til den 20-årige og ransage hans bopæl. Og her fandt man 715 gram hash og lidt over 25 gram kokain samt nogle piller og salgsremedier.

Dermed blev den 20-årige også sigtet for straffelovens bestemmelse om salg af narko.