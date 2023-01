Kolonihavehus brændt ned

AALBORG:Et kolonihavehus er lørdag aften brændt helt ned. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Da Nordjyllands Beredskab kom ud til Ålykke kolonihaveforening, var huset allerede overtændt, og det stod ikke til at redde.

Ingen personer var i fare under branden, men indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab Jakob Schmidt oplyser, at der var et par trykflasker i huset, som skulle håndteres.

Der var ingen risiko for spredning ved branden.

Brandårsagen er endnu ukendt. Det skal teknikere fra Nordjyllands Politi slå fast.

Brand i kolonihavehus i Ålykke