Kom for sent til aftale - fik tæsk med totenschlæger

FREDERIKSHAVN:Da en mand fra Frederikshavn sov over sig og kom for sent til en aftale med to svenske mænd, der skulle have penge for nogle cigaretter, fik han i stedet besøg af de to svenskere, der overfaldt ham med en totenschlæger.

Mandag blev de to svenske mænd på henholdsvis 38 og 37 år så idømt tre måneders ubetinget fængsel for grov vold samt udvisning af landet i seks år, oplyser anklager Lone Lyngsø.

Voldsepisoden skete 10. marts omkring klokken 20. De to svenskere havde et udstående med voldsofferets kæreste om betaling for cigaretter, og det var altså aftalen, at manden skulle mødes med de to svenskere ved færgen til Sverige for at afregne.

Men da han ikke dukkede op, besluttede de to svenske mænd sig for at opsøge manden i hans lejlighed. Her overfaldt de manden, der blev slået flere gange i både hovedet og på kroppen med totenschlægeren, mens han blev holdt fast.

Det lykkedes dog manden og hans kæreste at flygte ud af lejligheden.

I Retten i Hjørring nægtede de to svenske mænd dog, at de havde udøvet nogen form for vold, fortæller anklager Lone Lyngsø.

I stedet forklarede de, at de blot var i lejligheden for at hente cigaretterne og pengene, og at det faktisk var den anden mand og hans kæreste, der var aggressive, fortæller anklageren.

De to mænd valgte alligevel at modtage dommen.