Konflikt mellem kriminelle grupper blusset op igen: Der var noget, der skulle betales tilbage

AALBORG:Den årelange konflikt mellem den såkaldte GT-gruppe og andre kriminelle i Aalborg er på ingen måde lagt i graven.

Fredagens knivstikkeri på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg var nemlig et opgør mellem personer fra GT-gruppen med base omkring Grønlands Torv og en anden gruppe.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Og knivoverfaldet handlede formentlig om hævn.

- Det var uden tvivl en del af den gamle konflikt, og det har formentlig handlet om, at der var noget der skulle betales tilbage for, siger Niels Kronborg.

Der er fortsat ingen anholdte i sagen, men Niels Kronborg forventer, at det sker inden for de kommende dage.

- Vi har tre mistænkte i sagen, siger han.

Den gamle konflikt, Niels Kronborg taler om, er konflikten mellem grupper af unge kriminelle i Aalborg, der for alvor brød ud i 2020. Her var det GT-gruppen på den ene siden mod en gruppe med et mere løst tilhørsforhold omkring midtbyen og Nørresundby, som blev kaldt London Netværket, på den anden side.

Konflikten handlede om to ting: Narkomarked og personlige opgør. I løbet af 2020 og 2021 førte det til en del sammenstød mellem de to grupper.

Flere personer er siden blev dømt for knivstikkerier og vold, men siden sommeren 2021 har der ikke været sammenstød i samme grad. Indtil i fredags.

Personlige udeståender

Men selvom det er den samme konflikt, der nu er blusset op igen, så er det ikke nødvendigvis de samme grupper.

GT-gruppen er stadig den største gruppe, som endda er vokset i størrelse, og som også har en eller anden organisering som gør, at den af politiet bliver betegnet som en gruppering. Men dog ikke en egentlig bande, for det fortsat er en gruppe med forholdsvis løs struktur og uden egentlig lederskab.

Bande eller gruppering Politiet bruger forskellige betegnelser for kriminelle miljøer. Nogle er bander, andre er grupperinger eller blot et netværk. Men hvad er forskellen på de tre grader af kriminelle grupper? Bander: En bande er f.eks. Hells Angels, Satudarah eller LTF. Altså et kriminelt miljø med et struktureret hierarki og formel ledelse og faste medlemmer. En bande har et officielt navn, som de både indadtil og udadtil signalerer med f.eks. rygmærker, logo og andre symboler. Gruppe: En gruppe har en løs struktur uden en egentlig ledelse og hierarki. Den består typisk af en kerne af personer, men omkring dem er der en række personer med en løs tilknytning. En gruppe har typisk ikke et officielt navn eller symboler. GT-gruppen er dog begyndt at adoptere navnet. Netværk: Et netværk er personer, der har relationer til hinanden og som mere ad hoc arbejder sammen om kriminalitet. Her er der altså ikke nogen fast tilknytning til hinanden. Nordjyllands Politi VIS MERE

Derimod er billedet mere broget, når det kommer til de andre kriminelle grupper. Her er sammenholdet mellem personerne meget mere løst.

Ifølge Nordjyskes oplysninger, så er London Netværket mere eller mindre forsvundet. Men enkelte personer er nu i stedet en del af en gruppe med base i Vangen i Nørresundby. Og det er de personer, som har konflikter med personer fra GT-gruppen.

Niels Kronborg bekræfter, at nogle personer fra London Netværket nu er at finde i Vangen-gruppe.

- Vi ved, at der er personer fra GT og Vangen, der har nogle udeståender med hinanden, siger han.

Tæt forhold til Bandidos

Enkelte personer fra GT-gruppen er siden blevet medlemmer af rockergruppen Bandidos, og gruppen fra Grønlands Torv har også et tæt forhold til rockergruppen.

Men politiet ser ikke tegn på, at de kriminelle grupperinger er ved at forvandle sig til bander.

- Der er enkelte personer, der går ind i etablerede bander, men det er ikke vores vurdering, at grupperne er på vej til at blive indlemmet i bander, siger vicepolitiinspektøren.