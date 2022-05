Kran ramte jernbanebro - og faldt af

ARDEN:En lastbilschauffør var uheldig fredag kort før middag, da han kom kørende ad Møllebygger Sørensens Vej i Arden.

For på lastbilen var en påmonteret kran - og den blev ikke på lastbilen, da den kørte under en jernbanebro. Her ramte kranen nemlig broen og faldt af.

- Stedet er spærret af, mens der ryddes op, og så skal det tjekkes, om broen er skadet, oplyser vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Læs mere nedenfor.



Nordjyllands Beredskab i Arden varetager arbejdet efter uheldet. Og der er en del at se til.

- Der er røget hydraulikolie ud over en strækning på 50-60 meter. Det kræver en miljøindsats, for det skal samles op, og vi skal sikre, at det ikke flyder ned i kloaker, fortæller indsatsleder Caspar Weisberg.