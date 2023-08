Kunder i genbrugsbutik viste sig at være indbrudstyve - og den ene havde andet end tyvekoster i lommerne

Da ejerne af en genbrugsbutik på Hulsigvej syd for Skagen onsdag eftermiddag kom tilbage til butikken, som de ellers havde lukket for at køre et ærinde, var der til deres overraskelse kunder i butikken.

To mænd på henholdsvis 30 og 33 år købte også nogle ting, inden de forlod butikken. Men det viste sig, at de slet ikke var kunder.

Butiksejerne kunne nemlig efterfølgende konstatere, at der var stjålet ting, og at de to mænd havde brudt ind i butikken, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Butiksejerne tilkaldte politiet, der sendte en patrulje af sted. Patruljen fandt hurtigt frem til de to mænd, som blev sigtet for indbrud.

Betjentene fandt også 105 gram amfetamin på den 33-årige, og det udløste en sigtet for narkobesiddelse, oplyser Peter Skovbak.