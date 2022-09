Kunstner får bøde for at udstille nøgenfoto af datter

Det var ikke i orden, da en mandlig kunster sidste år udstillede et nøgenfoto, som han havde taget af sin syvårige datter på en strand.

Københavns Byret har fredag afgjort, at kunstneren skal betale ti dagsbøder på samlet 5000 kroner. Han overtrådte loven om ulovlig billeddeling, og så var udstillingen egnet til at krænke datterens blufærdighed.

Kunstneren ville frifindes. Mandens forsvarer, Jakob Buch-Jepsen, fortæller, at sagen drejer sig om, at billedet er blevet udstillet, uden at den anden forælder har samtykket til det.

- Der er tale om et billede, hvor der fra rettens side blev lagt vægt på, at der ikke var noget galt ved at tage billedet, fordi det var et billede på en strand.

- Men i og med, at der ikke var indhentet samtykke fra den anden forældremyndighedsindehaver, fandt man, at der forelå en blufærdighedskrænkelse, siger advokaten og tilføjer:

- Det er ikke sådan, at der er noget seksuelt i det billede, der er blevet udstillet, men alligevel finder man, at det indeholder en krænkelse, når det er blevet udstillet.

Han påpeger desuden, at det i retten kom frem, at der var tale om en privat udstilling for særligt indbudte.

Der var uenighed i byretten om, hvorvidt manden skulle dømmes. To stemmer var for at dømme, mens en ville frifinde.

Anklagemyndigheden havde også rejst tiltale for, at manden i to andre tilfælde skal have taget flere billeder af datteren, som kunne krænke hende. Nogle af billederne, mente anklageren, faldt inden for rammerne af børneporno.

Men den del af sagen har byretten frifundet manden for.

Det skyldes blandt andet, at billederne skulle ses i en sammenhæng, hvor der var taget en lang række af billeder, hvor nøgenbillederne altså kun var en del af det.

- Min klient er lettet over i øvrigt at være frifundet, siger Jakob Buch-Jepsen.

Selv om manden blev dømt i det ene forhold, besluttede retten, at staten skulle betale sagsomkostningerne.

- Det er jo et udtryk for sagens udfald, hvor han jo i det store blev frifundet, siger forsvarer Jakob Buch-Jepsen.

Også i et af de frifundne forhold var der uenighed i domsmandsretten om, hvordan der skulle dømmes. Der var dog enighed om, at han skulle frifindes for det forhold, der også drejede sig om børneporno.

Både kunstneren og anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje, om de vil anke til landsretten.

/ritzau/