Kup mod solcentre: Ukendt dims fik pengene til at vælte ud af betalingsautomat

AALBORG:Over to dage i juli sidste år kørte en 25-årig mand rundt til 16 forskellige solcentre og tømte betalingsautomaterne for i alt 70.000 kroner.

Men hvordan han præcis gjorde det, er stadig et lille mysterie.

Politiet mener, at manden brugte en såkaldt jammer, som fik betalingsautomaterne til at spytte mønter ud. Men politiet har aldrig fundet en jammer, og den 25-årige nægter ethvert kendskab til tyverierne.

Alligevel blev han onsdag dømt ved Retten i Aalborg. Og det skyldes videoovervågninger fra to af solcentrene, fortæller anklager Søren Riis Andersen.

Holdt dims op til automat

For på overvågningsvideoerne kunne man se, at pengene begyndte at vælte ud af betalingsautomaterne, da en mand holdte en "dims" op til den, fortæller anklageren.

Og den mand, der optrådte på overvågningsvideoerne, var identisk med den 25-årige, mente retten.

Selvom der ikke var overvågningsbilleder fra de andre solcentre, så fandt retten alligevel, at den 25-årige stod bag alle tyverierne, fordi fremgangsmåden var præcis den samme, og at tyverierne var sket inden for et forholdsvis småt geografisk område og kort tidsrum, fortæller anklageren.

Tyverierne skete mellem 19. og 21. juli 2021 og gik ud over solcentre fra samme kæde - nemlig Tropic Sun. De fleste tyverier skete i Aalborg, men den 25-årige bevægede sig også til Sæby, Frederikshavn, Svenstrup, Randers og Viborg.

Ved de enkelte tyverier slap den 25-årige afsted med mellem 3000 og 5000 kroner i mønter.

Nægtede alt

I retten nægtede han sig dog skyldig, og han afviste også, at det var ham, der kunne ses på overvågningsvideoerne fra de to solcentre.

Den 25-årige havde i forvejen en straf på et års fængsel, og derfor blev han idømt en såkaldt fællesstraf, der endte med at koste yderligere to måneders fængsel, så den samlede dom lød på et år og to måneders fængsel. Heraf blev de fire måneder gjort ubetinget.

Han valgte at anke dommen på stedet.