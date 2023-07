Mor skyldig i vold mod mand og barn

VENDSYSSEL:En 50-årig kvinde blev fredag fundet skyldig i vold mod hendes nu fem-årige datter samt for vold og trusler mod hendes nu tidligere mand.

Volden er sket over længere tid på bopælen i Vendsyssel. Fra 2019 til 2022 blev manden slået og kradset adskillige gange af den 50-årige. Datteren var udsat for vold af hendes mor fra 2021 til 2022, da pigen blot var to til tre år gammel.

Den 50-årige kvinde nægtede sig skyldig, men erkendte at have givet sin datter en endefuld to gange, fortæller anklager Katrine Meldgaard.

Lydoptog vold

Kvinden forklarede i retten, at hende og manden levede i et gensidigt voldeligt forhold, og at hun i den periode var presset, fordi hun stod med det hele selv, og at hun derfor reagerede, som hun normalt ikke ville have gjort, fortæller anklagen.

Men det var ikke blot ord mod ord i Retten i Hjørring. Manden havde nemlig lydoptaget de voldelige episoder mod både ham og datteren, ligesom han også havde taget billeder af skaderne, efter kvinden havde slået ham.

Sammen med hans forklaring blev det et væsentligt bevis, som retten lagde vægt på.

Den 50-årige kvinde fik dog ikke udmålt sin straf, da der var tvivl om, hvorvidt hun skal mentalundersøges. Derfor blev domsafsigelsen udsat indtil det spørgsmål er blevet afklaret.