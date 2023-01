Kvinde dømt: Stak sin far ned med køkkenkniv efter skænderi

FREDERIKSHAVN:En 28-årig kvinde fra Frederikshavn er blevet dømt for at stikke sin far ned med en kniv efter et skænderi.

Det oplyser anklager Patrick Sørensen.

Knivstikkeriet skete lidt over middag 26. oktober sidste år. Her opstod der et skænderi mellem den 28-årige kvinde og faren, og det førte altså til, at kvinden tog en køkkenkniv og stak faren to gange.

Et af stikkene ramte leveren og faren måtte på sygehuset og opereres for sine skader.

Under retssagen tilstod kvinden knivstikkeriet, oplyser anklageren.

Den 28-årige er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen, og hun er ikke egnet til almindelig straf.

Hun blev derfor idømt en dom til psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Hun valgte at modtage dommen.