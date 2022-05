Kvinde erkender knivstik - men nægter drab

FREDERIKSHAVN/AALBORG:En 53-årig kvinde blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, sigtet for at have knivdræbt en 56-årig mand i Frederikshavn.

Den 53-årige kvinde var iført sorte klip-klappere, mørke lange bukser og en sort tyk joggingtrøje, da hun sad på anklagebænken i den ellers varme retssal. Mens sigtelsen blev læst op, fik hun et glas vand af forsvareren.

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at kvinden er sigtet for at have givet manden flere knivstik.

Drabet skete lørdag, og den 56-årige mand blev fundet død i en lejlighed på Markedsvej i Frederikshavn lørdag eftermiddag.

Hun erkender at have stukket manden med kniv, men afviser, at hun havde forsæt til at dræbe ham.

Det er kvinden sigtet for Den 53-årige kvinde er sigtet efter straffelovens §237 for manddrab.

"Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil livsstid"

Kvinden erkender at have begået knivstikkene, men ikke med henblik på at dræbe den 56-årige mand. Kilde: Straffeloven VIS MERE

Efter sigtelsen var læst op, valgte Retten i Aalborg at lukke dørene. Det skete af hensyn til politiets videre efterforskning, og da flere vidner skulle afhøres. Der blev protesteret mod dørlukningen med argumentet om, at der i første omgang var to kvinder og to mænd anholdt i forbindelse med drabet. Men søndag var det kun den ene af kvinderne, der skulle fremstilles i grundlovsforhør for drabet - de andre tre er løsladt.

Det blev afvist af dommeren, og derfor blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre.

Desuden anmodede den 53-årige kvindes forsvarer om, at der skulle nedlægges navneforbud i sagen af hensyn til den sigtede og hendes familie. Det ønske imødekom Retten.

Til gengæld fandt retten grundlag for at varetægtsfængsle kvinden i fire uger.