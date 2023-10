Kvinde sparkede butiksrude ind: Flere sigtet efter uro i gågade

Der var en del at se til for politiet, da nattelivet i Thisted foldede sig ud natten til søndag.

Kl. 00.45 blev en patrulje kaldt ud til Dampmøllen på Østerbakken.

Her var personale på stedet kommet i uoverensstemmelse med en gæst. Det endte med, at en 27-årig mand fra Thisted kortvarigt var anholdt og blev tildelt en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.

Lidt senere kl. 02.25 et kort stykke ved derfra på Storegade var politiet atter på banen.

Her havde en person sparket til en butiksrude, så den gik itu. Politiet arbejder i den forbindelse på at rejse en sigtelse om hærværk mod en 24-årig kvinde fra Bedsted. Hun blev desuden fundet i besiddelse af 0,8 gram kokain, hvorfor hun er sigtet for narkobesiddelse.

Tre minutter senere løb politiet ind i en mand, der ikke ønskede at oplyse sit navn til politiet, ligesom han ikke fulgte politiets anvisninger om at forlade stedet.

Det lykkedes alligevel patruljen at finde ud af, at de havde at gøre med en 23-årig mand fra Thisted-området, som altså nu er sigtet efter retsplejeloven samt ordensbekendtgørelsen.

14 minutter efter, atter i Storegade, kunne politiet uddele endnu en sigtelse efter ordensbekendtgørelsen til en mand, der ønskede at blande sig i politiet arbejde.

Der var denne gang tale om en 43-årig mand fra Thisted.