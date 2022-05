Kvinde til tjek for røgforgiftning

THISTED:Lørdag ved 12.30-tiden udbrød der brand i kælderetagen i en villa på Dragsbækvej i Thisted.

Villahuset består af to lejemål, hvoraf det det øverste står tomt. I kælderen bor en kvinde, som måtte på skadestuen til observation for røgforgiftning. Det oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Det var beboeren, som ringede alarmen ind. Der er kommet lidt røg ind ovenpå, mens skaderne i kælderen er ret omfattende, primært på grund af brand. Ilden har fået godt fat, så der er store brandskader, fortæller indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

Foto: Bo Lehm

Vagtchef Lars Even kan ikke oplyse årsagen til branden.

- Det har vi ikke styr på endnu, og det får vi formentlig først engang i næste uge, oplyser han.