Kvinder i gangbang-sag: Per skabte trygge rammer for os

HADSUND:I den opsigtsvækkende retssag mod den tidligere byrådspolitiker, Per Zeidler, indtog både kunder og kvinder vidneskranken for at fortælle om de gangbangs, ekspolitikeren er tiltalt for at tjene penge på.

Omdrejningspunktet var ikke, om Per Zeidler har været vært for flere gangbangs i sit hjem i Skelund ved Hadsund fra maj til august 2019 - for det lægger han ikke skjul på. Men det centrale punkt er mere, om ekspolitikeren har tjent penge på, at adskillige mænd har haft sex med kvinder.

Det har Per Zeidler flere gang afvist, at han gjorde. Han var blot arrangør, når kvinderne bad om det, lød forklaringen.

Forklaringerne fra to af de kvinder, som Per Zeidler har afholdt gangbang-arrangementer for, pegede lidt i hver sin retning på spørgsmålet om betaling.

- Pers rolle har været, at han har lagt hus til, og at han har været der, hvilket har gjort mig tryg, fortalte en af kvinderne, som har kendt Per Zeidler i lang tid og tidligere har haft et forhold til ham.

- Jeg vil ikke sige, at Per har fået en fortjeneste, men han har måske en gang i mellem givet en middag, sagde hun.

En anden kvinde forklarede også, at Per Zeidler havde sørget for trygge rammer for hende. Hun fortalte, at hun tog kontakt til Per Zeidler, fordi hun havde nogle seksuelle fantasier om gangbangs, som hun ville udleve, og det kunne hun altså gøre i trygge rammer hos ekspolitikeren.

- Han sørgede for det hele, og så dukkede jeg bare op til arrangementet.

Hun fortalte også, at hun ikke havde ikke noget økonomisk incitament i sexfesterne, men hun blev alligevel betalt - og det gjorde ekspolitikeren også, forklarede hun.

- Jeg styrede ikke noget med betaling. Jeg blev betalt kontant efter arrangementerne. Og jeg mener, at Pers afregning foregik efter en procentsats, forklarede hun.

Kunder: Ved ikke om han tjente på sexfester

To mandlige kunder var også indkaldt som vidner, og de fortalte begge, at det var Per Zeidler, der fungerede som vært ved sexfesterne og sørgede for både kunder og kvinder - og nogle gange også for at tage imod penge.

Men de kunne hverken be- eller afkræfte, om Per Zeidler har haft en fortjeneste på sexfesterne.

- Jeg kan ikke huske, hvem der modtog pengene. Nogle gange fik pigerne pengene direkte, andre gange blev de lagt på bord, og andre gange tog Per imod pengene. Men jeg ved ikke, om Per fik noget for det, sagde en af kunderne.

Det er ikke første gang, at Per Zeidler er tiltalt for rufferi ved at have arrangeret gangbangs mod betaling.

I 2019 blev han idømt seks måneders betinget fængsel for rufferi ved - sammen med en anden medgerningsmand - at have tjent omkring 200.000 kroner på 73 gangbangs rundt om i landet.

Blot en uge efter dommen blev det første gangbang i den nye sag fra Nordjylland afholdt.

Der forventes at blive afsagt dom i sagen på torsdag.