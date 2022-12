Kyssesag i Søværnet afgjort: Både dømt og frifundet

HJØRRING:Der var mestendels lettelse at spore hos den 34-årige tidligere søofficer, som ved Retten i Hjørring har været anklaget for at have kysset fire mandlige kadetter på kinden og, i et enkelt tilfælde, på munden samt at have spyttet whisky i munden på sidstnævnte, da dommen blev læst op fredag middag.

En bøde på 5.000 kroner samt at betale dele af sagens omkostninger lød den på.

Kysseriet skulle have fundet sted ved to forskellige lejligheder, nemlig til såkaldte messemiddage, som det i følge de mange vidner, og også anklagede selv, var nogle ganske våde affærer.

Med masser af vin, whisky og øl.

Søofficeren var tiltalt efter både den almindelig straffelov og den militære straffelov.

Han blev pure frifundet for de fem forhold i den regulære straffelov, mens retten til gengæld dømte ham for de fire første forhold i den militære.

Det femte forhold gik han fri for, da retten ikke fandt det tilstrækkeligt bevist, at der var sket en krænkelse her. Det var det punkt, som omhandlede den anden messemiddag.

Kammeratlig kærlighed

Netop det med krænkelser var et centralt punkt i både anklager og forsvarers procedurer.

Forsvaret fremførte, at der var tale om kammeratlig kærlighed, og at det i øvrigt var en meget våd aften med løssluppen stemning. Samt at det med kyssene var foregået efter, at officeren havde givet kadetterne fri.

Men at der på ingen måde var tale om krænkelser - i hvert fald ikke i retslig forstand.

Anklageren lagde vægt på, at alle de fem var underordnede, og at flere af dem fandt det mærkeligt og underligt at blive kysset af chefen.

Og fordi han på daværende tidspunkt var chef, og dermed ansvarlig for de unge mennesker, så ville anklageren som minimum have ham dømt efter den militære straffelovs paragraf 18, som omhandler overordnede, der krænker underordnede.

Og det mente dommeren og de to domsmænd altså også.

- Vi hæfter os ved, at handlinger, som ikke kan straffes efter den civile lov, stadig kan i den militære. Og vi mener, at tiltalte stadig var overordnet, da det skete - også selvom det skete, efter han havde givet de andre fri, lød det blandet andet.

Anklageren gik efter 30-40 dages fængsel, mens forsvaret gik efter frifindelse.

Ingen af parterne kunne med sikkerhed sige fredag, om de ville anke dommen, og tiltalte sagde, "at det skal jeg lige sove på".

Det er Forsvarsministeriets Auditørkorps, som, på baggrund af en skrivelse fra et ukendt antal kadetaspiranter fra de to togter, har rejst sagen.