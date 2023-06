Lægehelikopter i aktion: Motorcyklist ramte rådyr

HASSING:Lørdag aften kl. 22.52 blev politiet kaldt ud til et færdselsuheld på Vestervigvej ved Hassing.

Her var en motorcykel kollideret med et rådyr. En lægehelikopter måtte tilkaldes til stedet, da motorcyklisten klagede over smerter. Han blev derfor fløjet til sygehuset for at blive behandlet.

Heldigvis kan lokalpolitiet i Thisted tirsdag morgen oplyse, at motorcyklisten ser ud til at være sluppet uden alvorlige skader, formentlig fordi uheldet er sket ved lav hastighed.

Føreren af motorcyklen er en 53-årig lokal mand.