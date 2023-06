Landsret afviser forsvarer: Grønt lys for karaktervidner i Mia-sag

AALBORG:På tirsdag vil der blive ført en type vidner, der er sjældne i dansk ret. Det sker i retssagen mod den 37-årige mand, der er tiltalt for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Her har anklageren indkaldt flere personer uden relation til sagen til at vidne i retten. De skal i stedet fortælle om deres opfattelse af den tiltalte.

Der er med andre ord tale om karaktervidner, som normalt ikke bruges i dansk ret.

Den 37-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, har da også forsøgt at få retten til at afvise brugen af vidnerne, men det har byretten afvist. Den afgørelse kærede Mette Grith Stage til landsretten, som nu har afvist overhovedet at behandle kæremålet, fortæller forsvarsadvokaten.

- Landsretten behandler normalt ikke et kæremål under retssagen - med mindre det er af fundamental og principiel betydning. Og det mener jeg i høj grad, at det her er, siger hun og fortsætter:

- Derfor er jeg meget overrasket over, at landsretten afviser kæremålet. Og jeg er også ærgerlig over det, for det betyder, at vi nu kommer til at høre karaktervidner.

Mette Grith Stage understreger, at de vidner, som anklageren har indkaldt, hverken har relation til selve sagen, men heller ikke noget nuværende forhold til hendes klient.

- Det er jo ekskærester og tidligere bekendte, som ikke har nogen aktuel relation til min klient, siger hun.

- Så jeg mener, at vidnerne er irrelevante, og de har kun til formål at sætte min klient i et dårligt lys.